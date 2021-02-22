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Посмотрите, как гомельский военком, который получил на ВНС «заряд энергии» от Лукашенко, передавал его военнослужащим

22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военком Гомельской области Андрей Кривоносов, который получал от Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Что из этого получилось, мы увидели в телеграм-канале «На страже Родины».


«Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — комментирует свои действия в ролике военком.

Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.

 

Напомним, перед тем как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси свой собственный интернет.

Выступить из-за временного лимита на собрании военкому так и не удалось. Тогда он попросил получить от Лукашенко «заряд энергии» и пожать ему руку.

 
 
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