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Посмотрите, как гомельский военком, который получил на ВНС «заряд энергии» от Лукашенко, передавал его военнослужащим
22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военком Гомельской области Андрей Кривоносов, который получал от Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Что из этого получилось, мы увидели
«Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — комментирует свои действия в ролике военком.
Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.
Напомним, перед тем как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси
Выступить из-за временного лимита на собрании военкому так и не удалось. Тогда он
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Посмотрите, как гомельский военком, который получил на ВНС «заряд энергии» от Лукашенко, передавал его военнослужащим
Позже, пообещал военком, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.
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