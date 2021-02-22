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В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции

22.02.2021 12:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поскользнулся и разбил лобовое стекло. В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции. Как сообщает МВД, наряд департамента охраны приехал на вызов в торговый центр. Пока правоохранители разбирались с компанией, пытавшейся пронести товар мимо кассы, ребята на улице снимали ролик для соцсетей.

В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции

Следователи дали правовую оценку действиям подростка. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".


 
Теги: Минск
 
 
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Поскользнулся и разбил лобовое стекло. В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции. Как сообщает МВД, наряд департамента...
 
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