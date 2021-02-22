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В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции
22.02.2021 12:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поскользнулся и разбил лобовое стекло. В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции. Как сообщает МВД, наряд департамента охраны приехал на вызов в торговый центр. Пока правоохранители разбирались с компанией, пытавшейся пронести товар мимо кассы, ребята на улице снимали ролик для соцсетей.
Следователи дали правовую оценку действиям подростка. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".
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Поскользнулся и разбил лобовое стекло. В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции. Как сообщает МВД, наряд департамента...
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