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Поскользнулся и разбил лобовое стекло. В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции. Как сообщает МВД, наряд департамента охраны приехал на вызов в торговый центр. Пока правоохранители разбирались с компанией, пытавшейся пронести товар мимо кассы, ребята на улице снимали ролик для соцсетей.









Следователи дали правовую оценку действиям подростка. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

