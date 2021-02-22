За громкую музыку и фонарик. Участнику протестов в Молодечно дали два года «химии»

Источник материала: Tut.by

Суд Молодечненского района 22 февраля вынес приговор местному жителю Виктору Тавгеню за участие в акции протеста 9 августа. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Виктор Тавгень. Фото: ПЦ "Весна"

Виктора Тавгеню обвинили в том, что вечером 9 августа прошлого года он грубо нарушал общественный порядок, а именно «махал руками, включал громко музыку на магнитофоне, создавал искусственное освещение фонариком». Эти действия квалифицировали как ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

За участие в той акции протеста Тавгень уже отбыл административный арест с 12 по 16 августа по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

До суда житель Молодечно находился под подпиской о невыезде.

Свой вины Тавгень не признал, потому что не считает, что его действия нарушали общественный порядок, к тому же замечаний от сотрудников милиции или других граждан не поступало. Его адвокат отметил, что во время судебного разбирательства не было озвучено ни одного доказательства вины его подзащитного.

«Судья Инна Кохановская присудила Виктору два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа („химия“). Именно такое наказание запросил во время прений прокурор», — говорится в сообщении «Весны».