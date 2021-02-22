Польские пограничники задержали крупнейшую в истории партию контрабандных белорусских сигарет

Источник материала: Tut.by

На пограничном переходе «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны) польские пограничники задержали контрабандный груз — 1,8 миллиона пачек белорусских сигарет. Как сообщает пресс-служба польского пограничного ведомства, это самая крупная когда-либо предотвращенная попытка контрабанды сигарет через польские погранпереходы.

Видео: Straż Graniczna

Сигареты обнаружили при досмотре двух фур с польскими номерами — вместо заявленных в документах досок в них находилось огромное количество сигарет без польских акцизных марок. Стоимость контрабанды составила почти 746 тысяч долларов.

Водители грузовиков и их сменщик задержаны по решению суда на три месяца. Это граждане Польши 19, 21 и 55 лет. Им грозит до 10-ти лет лишения свободы.