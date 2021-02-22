ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Таскали пакеты с рыбой в тачки». Около ста рыбаков собралось на маленьком «ледяном пятачке» на Немане

22.02.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков: на участке в 50 метров стояло около 100 человек. Гродненцы стали делиться в социальных сетях видео и фото с такой многолюдной рыбалки.


Фото: forum.grodno.net

По словам гродненских рыбаков, место около порта на левом берегу реки достаточно популярно у любителей рыбной ловли — сюда приходит большое количество рыбы. Дальше — запретная зона, где стоят баржи. Вот около нее и собрались рыбаки.

Видео с рыбаками на Немане разместил у себя в аккаунте в Facebook и гродненский орнитолог Дмитрий Винчевский.

 — Рыбаки, конечно люди удивительные и азартные. Ради любимого хобби они готовы на многое. Но, чтобы ловить таким [запрещенным] способом (багрить), как делало большинство, это варварство. И эти многочисленные дикие случаи багрения творились у всех на виду. Багрили ее обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало. В результате много особей были травмированы. Чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой до отказа все имеющиеся пакеты и емкости. По 30−40 кг улова выносили, — рассказал один из гродненцев порталу newgrodno.by.


Фото: newgrodno.by

 — Плохо то, что люди по несколько раз пакеты в тачку таскали, а потом шли и думали, куда ее теперь девать, — написал в группе «Рыбалка в Гродно» один из рыбаков.


Фото: Hrodna.life

В социальных сетях гродненцы отмечали, что на лед выходили даже с детьми. Лед в этом месте, по словам рыбаков, толщиной всего около трех сантиметров.

Многолюдно было не только в Гродно на Немане. Например, на Зельвенском водохранилище на лед в минувшее воскресенье вышло тоже очень много рыбаков.


Так было в Зельве в минувшее воскресенье. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Рыбаки в Зельве. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшее воскресенье на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков. На участке в 50...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержан 17-летний юноша, который прыгал на служебном автомобиле милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by