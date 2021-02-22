«Таскали пакеты с рыбой в тачки». Около ста рыбаков собралось на маленьком «ледяном пятачке» на Немане

Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков: на участке в 50 метров стояло около 100 человек. Гродненцы стали делиться в социальных сетях видео и фото с такой многолюдной рыбалки.



Фото: forum.grodno.net

По словам гродненских рыбаков, место около порта на левом берегу реки достаточно популярно у любителей рыбной ловли — сюда приходит большое количество рыбы. Дальше — запретная зона, где стоят баржи. Вот около нее и собрались рыбаки.

Видео с рыбаками на Немане разместил у себя в аккаунте в Facebook и гродненский орнитолог Дмитрий Винчевский.

— Рыбаки, конечно люди удивительные и азартные. Ради любимого хобби они готовы на многое. Но, чтобы ловить таким [запрещенным] способом (багрить), как делало большинство, это варварство. И эти многочисленные дикие случаи багрения творились у всех на виду. Багрили ее обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало. В результате много особей были травмированы. Чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой до отказа все имеющиеся пакеты и емкости. По 30−40 кг улова выносили, — рассказал один из гродненцев порталу newgrodno.by.



Фото: newgrodno.by

— Плохо то, что люди по несколько раз пакеты в тачку таскали, а потом шли и думали, куда ее теперь девать, — написал в группе «Рыбалка в Гродно» один из рыбаков.



Фото: Hrodna.life

В социальных сетях гродненцы отмечали, что на лед выходили даже с детьми. Лед в этом месте, по словам рыбаков, толщиной всего около трех сантиметров.

Многолюдно было не только в Гродно на Немане. Например, на Зельвенском водохранилище на лед в минувшее воскресенье вышло тоже очень много рыбаков.



Так было в Зельве в минувшее воскресенье. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion



Рыбаки в Зельве. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion