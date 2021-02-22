|
«Таскали пакеты с рыбой в тачки». Около ста рыбаков собралось на маленьком «ледяном пятачке» на Немане
22.02.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минувшее воскресенье на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков: на участке в 50 метров стояло около 100 человек. Гродненцы стали делиться в социальных сетях видео и фото с такой многолюдной рыбалки.
По словам гродненских рыбаков, место около порта на левом берегу реки достаточно популярно у любителей рыбной ловли — сюда приходит большое количество рыбы. Дальше — запретная зона, где стоят баржи. Вот около нее и собрались рыбаки.
Видео с рыбаками на Немане разместил у себя в аккаунте в Facebook и гродненский орнитолог Дмитрий Винчевский.
— Рыбаки, конечно люди удивительные и азартные. Ради любимого хобби они готовы на многое. Но, чтобы ловить таким [запрещенным] способом (багрить), как делало большинство, это варварство. И эти многочисленные дикие случаи багрения творились у всех на виду. Багрили ее обычной блесной с тройником, цепляя обессиленную рыбу за что попало. В результате много особей были травмированы. Чтобы поймать одну рыбину, калечат десятки. При такой ловле люди не могут остановиться и набивают рыбой до отказа все имеющиеся пакеты и емкости. По 30−40 кг улова выносили, —
— Плохо то, что люди по несколько раз пакеты в тачку таскали, а потом шли и думали, куда ее теперь девать, —
В социальных сетях гродненцы отмечали, что на лед выходили даже с детьми. Лед в этом месте, по словам рыбаков, толщиной всего около трех сантиметров.
Многолюдно было не только в Гродно на Немане. Например, на Зельвенском водохранилище на лед в минувшее воскресенье вышло тоже очень много рыбаков.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Таскали пакеты с рыбой в тачки». Около ста рыбаков собралось на маленьком «ледяном пятачке» на Немане
В минувшее воскресенье на Немане можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта находилось очень много рыбаков. На участке в 50...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)