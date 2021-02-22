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За бело-розово-белое полотно на окне минчанина осудили на 10 суток

22.02.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За «пикет» на 16-м этаже в своей квартире минчанина арестовали на 10 суток. Подробности сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае».

В суде Фрунзенского района сегодня прошло заседание по делу Сергея Муравского — отца троих детей, на которого составили протокол по статье 23.34 КоАП за пикетирование с целью высказывания своих политических взглядов. Пикетировал мужчина, по мнению суда, с помощью флага на окне.

Муравский свою вину не признал, так как считает, что 16-й этаж — «не самое удачное место для пикетирования». Кроме этого, по его словам, окна квартиры выходят на поле, дорогу и теплицы, а полотно бело-розово-белое и используется в качестве шторы, потому что это солнечная сторона.

Судья Юлия Близнюк решила, что этот флаг — незарегистрированная символика, а Сергей Муравский с ее помощью пикетировал. В итоге минчанина осудили на 10 суток.

 
 
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За пикет на 16-м этаже в своей квартире минчанина арестовали на 10 суток. Подробности сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае".
 
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