|
За бело-розово-белое полотно на окне минчанина осудили на 10 суток
22.02.2021 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За «пикет» на 16-м этаже в своей квартире минчанина арестовали на 10 суток. Подробности
В суде Фрунзенского района сегодня прошло заседание по делу Сергея Муравского — отца троих детей, на которого составили протокол по статье 23.34 КоАП за пикетирование с целью высказывания своих политических взглядов. Пикетировал мужчина, по мнению суда, с помощью флага на окне.
Муравский свою вину не признал, так как считает, что 16-й этаж — «не самое удачное место для пикетирования». Кроме этого, по его словам, окна квартиры выходят на поле, дорогу и теплицы, а полотно бело-розово-белое и используется в качестве шторы, потому что это солнечная сторона.
Судья Юлия Близнюк решила, что этот флаг — незарегистрированная символика, а Сергей Муравский с ее помощью пикетировал. В итоге минчанина осудили на 10 суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пикет на 16-м этаже в своей квартире минчанина арестовали на 10 суток. Подробности сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)