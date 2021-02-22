В Могилеве в сутки вывозят с городских улиц по три тысячи кубометров снега

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжается массовая уборка снега. Для этого дорожно-мостовое предприятие задействовало 75 единиц техники. Самосвалы в сутки вывозят с городских улиц по три тысячи кубометров снега. Как все происходит — смотрите в видео «Могилев 4».