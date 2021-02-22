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В Могилеве в сутки вывозят с городских улиц по три тысячи кубометров снега
22.02.2021 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве продолжается массовая уборка снега. Для этого дорожно-мостовое предприятие задействовало 75 единиц техники. Самосвалы в сутки вывозят с городских улиц по три тысячи кубометров снега. Как все происходит —
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