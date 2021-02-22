Из-за погоды закрывается горнолыжный курорт «Олимп» под Гродно

Источник материала: Tut.by

Из-за погодных условий — а в Гродно на этой неделе ожидается теплая погода — закрывается парк активного отдыха «Олимп» в Коробчицах, сообщается на странице комплекса во «ВКонтакте».





Работа парка приостановлена пока временно: если в Гродно снова похолодает, то «Олимп» возобновит свою работу. Пока же в Гродно — почти весенняя погода и устойчивый плюс.