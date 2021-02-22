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Из-за погоды закрывается горнолыжный курорт «Олимп» под Гродно
22.02.2021 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за погодных условий — а в Гродно на этой неделе ожидается теплая погода — закрывается парк активного отдыха «Олимп» в Коробчицах,
Работа парка приостановлена пока временно: если в Гродно снова похолодает, то «Олимп» возобновит свою работу. Пока же в Гродно — почти весенняя погода и устойчивый плюс.
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Из-за погодных условий, а в Гродно на этой неделе ожидается теплая погода, закрывается парк активного отдыха «Олимп» в Коробчицах.
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