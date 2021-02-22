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Р.Головченко: Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен в ближайшее время
22.02.2021 14:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на сегодняшней встрече с председателем совета директоров инвесткомпании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром.
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Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на...
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