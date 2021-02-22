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Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на сегодняшней встрече с председателем совета директоров инвесткомпании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром.









Инвестор из Эмиратов оценивает проект в несколько миллиардов долларов и заявляет, что реализация начнется примерно через месяц

Капсулу на месте будущей глобальной стройки Национального выставочного павильона заложили в октябре прошлого года, тем самым подтвердив намерения вкладывать капитал в масштабную инфраструктуру.









Бизнесмен из Арабских Эмиратов инвестирует масштабные проекты в 14 странах

Его компания построила самое высокое здание в мире "Бурдж Халифа" и один из крупнейших на планете центров "Дубай Молл".





