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Мужчине, проломившему голову бутылкой игравшему во дворе в Гродно мальчишке, суд дал 13 лет

22.02.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре прошлого года 10-летний мальчик с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. После конфликта с пьяным местным жителем в голову ребенка прилетела стеклянная бутылка. У мальчика была серьезная травма: открытая черепно-мозговая с переломом в районе теменно-затылочной области. Мужчине, который ему эту травму нанес, 15 февраля суд вынес приговор — 13 лет колонии строгого режима.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

50-летний местный мужчина в тот вечер был пьян — позже окажется, что в его крови было 2,5 промилле алкоголя. Ему не понравилось, что дети играют рядом. Вначале он схватил за руку пятилетнего малыша и, насильно удерживая, попытался вывести со двора. Когда за мальчика заступились четверо мальчишек в возрасте от 10 до 13 лет, мужчина стал агрессивно приставать уже к ним. В какой-то момент он бросил стеклянную бутылку в голову ученика 4-го класса — у мальчика была открытая проникающая черепно-мозговая травма.

Агрессор был сразу задержан. Ранее он уже был неоднократно судим.

Судом Ленинского района Гродно 15 февраля был постановлен приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве и причинении тяжкого телесного повреждения ребенку.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

В пользу 10-летнего потерпевшего с него взыскан моральный вред в размере 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

 
Теги: Гродно
 
 
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В октябре прошлого года 10-летний мальчик с друзьями гулял на площадке возле общежитий на улице Комарова в Гродно. После конфликта с пьяным местным жителем в голову...
 
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