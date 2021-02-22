«На выход! Вы, животные». Правозащитники опубликовали доклад о пытках в отношении женщин

Источник материала: Tut.by

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил третий промежуточный отчет о применении пыток , жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин. Правозащитники проанализировали период с августа прошлого года по февраль нынешнего.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время подготовки документа были проинтервьюированы 143 женщины, пострадавшие от пыток и иных действий силовиков (ОМОН, МВД, сотрудники пенитенциарных учреждений и др.). Также в основе отчета — информация из открытых источников, данных, полученных от партнеров, свидетелей нарушений прав человека, а также во время мониторинга мирных собраний.

Основные выводы:

Основная эскалация пыток , жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9−13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 года и в январе 2021 года.

, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9−13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 года и в январе 2021 года. Физические пытки в отношении женщин 9−13 августа имели меньший охват, чем в отношении мужчин, однако и процент женщин, задержанных на акциях в эти дни, значительно меньше.

в отношении женщин 9−13 августа имели меньший охват, чем в отношении мужчин, однако и процент женщин, задержанных на акциях в эти дни, значительно меньше. К женщинам применяли прямое насилие, различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения.

прямое насилие, различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения. Медицинская помощь женщинам не предоставлялась или предоставлялась в единичных случаях.

женщинам не предоставлялась или предоставлялась в единичных случаях. Доставление в пенитенциарные учреждения и условия содержания в них не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и представляют пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение.

не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и представляют пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение. На жалобы, поданные в органы прокуратуры на условия содержания, государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы.

и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы. Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено.

Выдержки из доклада

…Несколько женщин свидетельствуют, что прятались от силовиков в кустах на пересечении ул. Тимирязева и ул. Кальварийской и пытались попасть домой, а в это время силовики без разбора по кустам стреляли резиновыми пулями. После этого началась зачистка, все побежали по мосту, а в спину им стреляли силовики.

…Большую агрессию вызывали женщины, оказывающие медицинскую помощь протестующим и обозначавшие себя или автотранспорт красным крестом. Задерживая машины с обозначением красного креста, людей обвиняли в помощи протестующим, что служило дополнительным стимулом к агрессии и унижениям. Из рассказов потерпевших: «Как только они увидели кресты на машине, у них как будто был какой-то экстаз, такое воодушевление: «О, медики!» Ну они прямо стали так вскрикивать радостно — «На выход!», «Вы животные, скотины, мрази».

…Некоторых женщин избивали в автозаках. Дополнительную агрессию вызывали женщины — гражданки других стран. Так, при доставлении гражданки Литовской Республики в РУВД сотрудник ОМОН сказал: «А! Ты ж литовка. А в Литве феминизм. Ну, значит, будешь огребать, как все» и раза четыре ударил в область плеч и головы, и так повторялось несколько раз.

…Всем запрещали поднимать глаза и смотреть на тех, кто избивал задержанных. Те женщины, которые находились в камерах РУВД, вынуждены были мочиться либо прямо на пол, либо по очереди в пластиковую бутылку.

…В одном РОВД сотрудник ОМОН пометил девушку черным маркером: запястья, грудь и лоб, она очень сильно испугалась и обмочилась, так как были угрозы изнасилованием. Из рассказа потерпевшей: «Нам говорили: «Вы — суки, вы — твари, вы нам кричали «позор», мы вас пустим по кругу». «По кругу» говорил тот, который нас охранял».

…Потерпевшая Н., 60 лет. 8 ноября по окончании шествия в районе улицы Немига остановились два буса, из него выскочили сотрудники ОМОН и стали хватать людей. На тротуаре стояла женщина с иконой и плакатом «Бог все видит». Они вырвали икону, плакат, бросили их на землю, женщину ударили. В автозаке на 2-й ступеньке лежал бело-красно-белый флаг, заставляли на него наступать. В автозаке один из сотрудников ОМОН оскорблял ее, замахивался дубинкой. Потом ее и других женщин перевели в другой автозак, где поместили в «стакан» с решеткой. Он был рассчитан на три человека, их туда загнали вдевятером. Далее в отношении них дважды применялся перцовый газ. Задержанные кашляли и задыхались.

…Потерпевшая К. 26 октября находилась во Фрунзенском РУВД г. Минска. Она свидетельствует: «Привели еще трех парней, у каждого все лицо до горла обмотано БЧБ-флагом, мокрым, грязным. Похоже, их волокли прямо по грязи, лицом вниз. Их троих посадили отдельно и заставили очень низко опускать головы и не снимать эти флаги, т. е. они вот так сидели обмотанные этими флагами, и я не знаю, как они там дышали. Кошмар. И вот руки тоже за спину, опустив голову, и к ним обращались очень жестко. Привезли двух парней. У них на лице прямо раны такие везде, и они оба хромали, тянули просто одну ногу за собой…»

Полностью с докладом можно ознакомиться здесь .