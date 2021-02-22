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Пьяный минчанин сломал стрелу шлагбаума на стоянке в центре города и ушел с ней

22.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный минчанин сломал шлагбаум и шел с его стрелой по придомовой стоянке. Подробности сообщает МВД.

В три часа ночи постовой милиционер осматривал территорию посольства США на Старовиленской. Там он услышал звук автомобильной сигнализации и пошел на стоянку, чтобы посмотреть, что происходит. На Сторожевской он встретил мужчину, который шел, держа на плече шлагбаум.

Оказалось, 24-летний минчанин в пятницу отдыхал с товарищами, выпил. Появилась идея со шлагбаумом, чтобы парень мог, как сообщает охрана МВД, самоутвердиться перед товарищами. Стрелой шлагбаума мужчина повредил несколько автомобилей.


Скриншот видео mvd.gov.by

Молодого человека доставили в РУВД. Материалы проверки передали следователям — действиям задержанного дадут правовую оценку.

Известно, что мужчина преподает в одном из вузов.

 
 
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В три часа ночи постовой милиционер осматривал территорию посольства США на Старовиленской. Там он услышал звук автомобильной сигнализации и пошел на стоянку,...
 
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