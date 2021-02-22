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Пьяный минчанин сломал стрелу шлагбаума на стоянке в центре города и ушел с ней
22.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пьяный минчанин сломал шлагбаум и шел с его стрелой по придомовой стоянке. Подробности
В три часа ночи постовой милиционер осматривал территорию посольства США на Старовиленской. Там он услышал звук автомобильной сигнализации и пошел на стоянку, чтобы посмотреть, что происходит. На Сторожевской он встретил мужчину, который шел, держа на плече шлагбаум.
Оказалось, 24-летний минчанин в пятницу отдыхал с товарищами, выпил. Появилась идея со шлагбаумом, чтобы парень мог, как сообщает охрана МВД, самоутвердиться перед товарищами. Стрелой шлагбаума мужчина повредил несколько автомобилей.
Молодого человека доставили в РУВД. Материалы проверки передали следователям — действиям задержанного дадут правовую оценку.
Известно, что мужчина преподает в одном из вузов.
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В три часа ночи постовой милиционер осматривал территорию посольства США на Старовиленской. Там он услышал звук автомобильной сигнализации и пошел на стоянку,...
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