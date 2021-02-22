ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве пенсионер нашел на улице чужую карточку, закупился на 26 рублей - и попал под «уголовку»

22.02.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В милицию в Могилеве с заявлением обратилась 61-летняя могилевчанка и рассказала, что с ее утерянной банковской карты кто-то снимал деньги. Что было дальше, рассказали в УВД.


С карты женщины оказались сняты 26 рублей 63 копейки, женщина просила помочь их вернуть. Расчеты шли через разные терминалы в городе.

Милиция выяснила: карточку на улице нашел 75-летний местный житель. Он прошел по нескольким продуктовым магазинам, купил там спиртное — а потом все же решил вернуть карточку. Зашел в ближайший по пути банк и отдал ее, рассказав о том, что случайно нашел на улице.

Мужчину вычислили. В отношении него возбуждено уголовное дело о хищении.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина прошел по нескольким продуктовым магазинам, купил там спиртное - а потом все же решил вернуть карточку.
 
Новости дня
Новости общества
 
Витеблянке, ударившей по милицейскому авто, должны были вынести приговор. Но суд решил разбираться дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by