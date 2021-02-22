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В Могилеве пенсионер нашел на улице чужую карточку, закупился на 26 рублей - и попал под «уголовку»
22.02.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию в Могилеве с заявлением обратилась 61-летняя могилевчанка и рассказала, что с ее утерянной банковской карты кто-то снимал деньги. Что было дальше,
С карты женщины оказались сняты 26 рублей 63 копейки, женщина просила помочь их вернуть. Расчеты шли через разные терминалы в городе.
Милиция выяснила: карточку на улице нашел 75-летний местный житель. Он прошел по нескольким продуктовым магазинам, купил там спиртное — а потом все же решил вернуть карточку. Зашел в ближайший по пути банк и отдал ее, рассказав о том, что случайно нашел на улице.
Мужчину вычислили. В отношении него возбуждено уголовное дело о хищении.
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Мужчина прошел по нескольким продуктовым магазинам, купил там спиртное - а потом все же решил вернуть карточку.
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