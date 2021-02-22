В Могилеве пенсионер нашел на улице чужую карточку, закупился на 26 рублей - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

В милицию в Могилеве с заявлением обратилась 61-летняя могилевчанка и рассказала, что с ее утерянной банковской карты кто-то снимал деньги. Что было дальше, рассказали в УВД.





С карты женщины оказались сняты 26 рублей 63 копейки, женщина просила помочь их вернуть. Расчеты шли через разные терминалы в городе.

Милиция выяснила: карточку на улице нашел 75-летний местный житель. Он прошел по нескольким продуктовым магазинам, купил там спиртное — а потом все же решил вернуть карточку. Зашел в ближайший по пути банк и отдал ее, рассказав о том, что случайно нашел на улице.

Мужчину вычислили. В отношении него возбуждено уголовное дело о хищении.