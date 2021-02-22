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Витеблянке, ударившей по милицейскому авто, должны были вынести приговор. Но суд решил разбираться дальше
22.02.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 22 февраля должен был вынести приговор Юлии Кашеверовой — 22-летней бывшей медсестре десантной бригады, которую
Судья пояснил, что на процессе повторно изучат одну из видеозаписей, а также показания Юлии Кашеверовой, которые она дала на предварительном следствии — «ввиду существенных противоречий».
Напомним, Юлию Кашеверову обвиняют в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК). На заседании 19 февраля прокурор Владимир Лобацкий потребовал для Юлии 6 лет колонии общего режима.
По данным следствия, 4 октября прошлого года девушка шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками несанкционированного мероприятия, которые выступали против итогов президентских выборов.
Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задержали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.
Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «Ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину и царапины, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».
Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, заявил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики
Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.
Юлия Кашеверова частично признала себя виновной. Девушка
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Витеблянке, ударившей по милицейскому авто, должны были вынести приговор. Но суд решил разбираться дальше
Ранее прокурор Владимир Лобацкий потребовал для Юлии 6 лет колонии общего режима.
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