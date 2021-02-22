Витеблянке, ударившей по милицейскому авто, должны были вынести приговор. Но суд решил разбираться дальше

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 22 февраля должен был вынести приговор Юлии Кашеверовой — 22-летней бывшей медсестре десантной бригады, которую обвиняю т в том, что на уличном марше протеста в октябре 2020 года она повредила милицейский бус и сорвала кепку и маску с омоновца. Однако судья Сергей Будревич объявил, что судебное следствие возобновляется.





Судья пояснил, что на процессе повторно изучат одну из видеозаписей, а также показания Юлии Кашеверовой, которые она дала на предварительном следствии — «ввиду существенных противоречий».

Напомним, Юлию Кашеверову обвиняют в злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК). На заседании 19 февраля прокурор Владимир Лобацкий потребовал для Юлии 6 лет колонии общего режима.

По данным следствия, 4 октября прошлого года девушка шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками несанкционированного мероприятия, которые выступали против итогов президентских выборов.

Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция. Одного из мужчин задержали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «Ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину и царапины, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

Милиции региона причинен ущерб на сумму 841 рубль, заявил гособвинитель. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба. Эту сумму семья девушки уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Кашеверова сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОНа Алексея Альхимовича.

Юлия Кашеверова частично признала себя виновной. Девушка рассказала , что хотела оказать медпомощь парню, которого задерживал ОМОН — он убегал от силовиков и упал на землю. Однако ей не удалось этого сделать, тогда Юлия, по ее словам, не сдержалась и нанесла три удара по задней двери милицейского микроавтобуса. Но заверила, что по правым боковым дверям не била и не срывала маску и кепку с сотрудника милиции.