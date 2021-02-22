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В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ. Рассказываем, куда поставят
22.02.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ,
Оборудование позволит намного улучшить точность диагностики. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма, а в условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.
— Наши врачи достойно справляются с ковидом, конечно, мы продолжим поддерживать медицину. Кроме этого, не сбрасываем со счетов и районные медучреждения. В этом году планируем завершить строительные работы в Хойникской ЦРБ, родильном доме в Петрикове. Также в 2021-м ожидается закупка шести аппаратов КТ. Оборудование появится в Чечерске, Калинковичах и Петрикове, — рассказал Соловей.
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