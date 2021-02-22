ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ. Рассказываем, куда поставят

22.02.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ, сообщил на открытии нового оперблока больницы № 3 губернатор Геннадий Соловей.


Фото: pixabay.com

Оборудование позволит намного улучшить точность диагностики. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма, а в условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.

— Наши врачи достойно справляются с ковидом, конечно, мы продолжим поддерживать медицину. Кроме этого, не сбрасываем со счетов и районные медучреждения. В этом году планируем завершить строительные работы в Хойникской ЦРБ, родильном доме в Петрикове. Также в 2021-м ожидается закупка шести аппаратов КТ. Оборудование появится в Чечерске, Калинковичах и Петрикове, — рассказал Соловей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оборудование позволит намного улучшить точность диагностики.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомельской городской больнице № 3 открыли обновленный операционный блок. Он не работал 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by