В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ. Рассказываем, куда поставят

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гомельской области закупят шесть аппаратов КТ, сообщил на открытии нового оперблока больницы № 3 губернатор Геннадий Соловей.



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Оборудование позволит намного улучшить точность диагностики. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма, а в условиях пандемии возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19.

— Наши врачи достойно справляются с ковидом, конечно, мы продолжим поддерживать медицину. Кроме этого, не сбрасываем со счетов и районные медучреждения. В этом году планируем завершить строительные работы в Хойникской ЦРБ, родильном доме в Петрикове. Также в 2021-м ожидается закупка шести аппаратов КТ. Оборудование появится в Чечерске, Калинковичах и Петрикове, — рассказал Соловей.