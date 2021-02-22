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В Гомельской городской больнице № 3 открыли обновленный операционный блок. Он не работал 10 лет
22.02.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской городской больнице № 3 открыли обновленный операционный блок,
В 2010 году операционный блок закрыли по предписанию главного санитарного врача Гомеля. После этого начали ремонт, но вскоре из-за отсутствия средств приостановили.
В 2019-м губернатор Геннадий Соловей посетил больницу и принял решение, что ремонт нужно продолжить, из областного бюджета выделили около 3,2 млн рублей — и дело пошло.
В результате медики получили две обновленные операционные и стерилизационную с аппаратом для стерилизации лапароскопического оборудования.
В будущем в больнице обновят и другие операционные.
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В 2010 году операционный блок закрыли по предписанию главного санитарного врача Гомеля.
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