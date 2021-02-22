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В Гомельской городской больнице № 3 открыли обновленный операционный блок. Он не работал 10 лет

22.02.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской городской больнице № 3 открыли обновленный операционный блок, сообщает «Гомельская правда».


В 2010 году операционный блок закрыли по предписанию главного санитарного врача Гомеля. После этого начали ремонт, но вскоре из-за отсутствия средств приостановили.

В 2019-м губернатор Геннадий Соловей посетил больницу и принял решение, что ремонт нужно продолжить, из областного бюджета выделили около 3,2 млн рублей — и дело пошло.

В результате медики получили две обновленные операционные и стерилизационную с аппаратом для стерилизации лапароскопического оборудования.

В будущем в больнице обновят и другие операционные.

 
Теги: Гомель
 
 
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В 2010 году операционный блок закрыли по предписанию главного санитарного врача Гомеля.
 
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