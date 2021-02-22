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В Витебске за насилие над милицией судят мужчину с онкозаболеванием и инвалидностью

22.02.2021 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 22 февраля начал рассматривать дело 54-летнего Владимира Малаховского, которого обвиняют в насилии и угрозе насилием к сотрудникам милиции (статья 364 УК). Мужчина имеет онкозаболевание, у него третья группа инвалидности. Дело рассматривает судья Татьяна Родина, сообщает «Белсат».


Владимира Малаховского задержали 13 сентября. После 5 недель содержания в СИЗО его освободили под залог. 13 января снова взяли под стражу. В семье двое детей — 11 и 13 лет.

По словам его жены Ирины, Малаховский четыре раза перенес химиотерапию, его организм ослаблен, в СИЗО-2 он простудился. Врач после химиотерапии просил его немедленно обращаться за помощью в случае любого заболевания. Несмотря на это, меру пресечения Малаховскому не изменили, говорит жена.

Прокурор утверждает, что 13 сентября 2020 года Владимир Малаховский «принял активное участие в несанкционированном шествии, пытался нанести травматические удары по разным частям тела милиционеров, цеплялся за форму, повредил ее и завладел милицейским жетоном». Позже, когда его задержали, он распылил газ из  баллончика в сторону сотрудников. Так, по версии прокуратуры, Малаховский «нанес побои и причинил физическую боль» сотрудникам милиции.

Владимир Малаховский заявил, что не признает вины.

На судебном заседании допросили трех потерпевших милиционеров. Один из них — Юрий Качихин — утверждает, что обвиняемый применил против него «борцовский захват». На вопрос, как он освободился, силовик ответил, что только с помощью коллег. Качихин заявил, что Малаховский его не бил, и боли от действий Владимира он не почувствовал. При этом милиционер заявил иск к обвиняемому на 1 000 рублей.

Второй милиционер, Емельянов, заявил, что Малаховский применил баллончик с газом, уже находясь в автозаке.

Судебный процесс продолжится 23 февраля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Один из потерпевших сказал, что Малаховский его не бил и боли от действий Владимира он не почувствовал. При этом милиционер заявил иск к обвиняемому на 1000 рублей.
 
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