Сухарево, приготовиться? На ТЭЦ-4 испытания: в работе несколько недель будут использовать мазут

Источник материала: Tut.by

Минская ТЭЦ-4 проведет испытания: котлоагрегат будет работать на мазуте с 24 февраля по 19 марта. Об этом сообщает «Минскэнерго».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 24 февраля по 19 марта Минская ТЭЦ РУП «Минскэнерго» проведет испытания котлоагрегата: он будет работать на резервном виде топлива (мазуте). Делают это «в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования», поясняют энергетики.

Испытания будут проводить с соблюдением экологических нормативов. Но «Минскэнерго» заранее приносит минчанам извинения за неудобства, которые могут возникнуть. Ясно, что имеется в виду неприятный запах, который доносится до жилых кварталов, когда в работе ТЭЦ используется мазут.

При этом энергетики сообщают, что на Минской ТЭЦ-4 провели профилактические мероприятия для минимизации распространения неприятного запаха. Так, снизили температуру топочного мазута в расходном резервуаре, а еще три резервуара перевели в режим холодного хранения.