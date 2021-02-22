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Сухарево, приготовиться? На ТЭЦ-4 испытания: в работе несколько недель будут использовать мазут
22.02.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минская ТЭЦ-4 проведет испытания: котлоагрегат будет работать на мазуте с 24 февраля по 19 марта. Об этом
С 24 февраля по 19 марта Минская ТЭЦ РУП «Минскэнерго» проведет испытания котлоагрегата: он будет работать на резервном виде топлива (мазуте). Делают это «в целях повышения надежности и экономичности работы оборудования», поясняют энергетики.
Испытания будут проводить с соблюдением экологических нормативов. Но «Минскэнерго» заранее приносит минчанам извинения за неудобства, которые могут возникнуть. Ясно, что имеется в виду неприятный запах, который доносится до жилых кварталов, когда в работе ТЭЦ используется мазут.
При этом энергетики сообщают, что на Минской ТЭЦ-4 провели профилактические мероприятия для минимизации распространения неприятного запаха. Так, снизили температуру топочного мазута в расходном резервуаре, а еще три резервуара перевели в режим холодного хранения.
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Испытания будут проводить с соблюдением экологических нормативов. Но «Минскэнерго» заранее приносит минчанам извинения за неудобства, которые могу возникнуть....
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