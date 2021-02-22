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Уроки безопасности от спасателей Минска в интерактивном формате

22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники МЧС организовали городок безопасности прямо в горнолыжном комплексе. Такой оригинальный формат был выбран для проведения финального этапа акции "Безопасность - в каждый дом!" Сотрудники МЧС столицы вместе с активными молодыми людьми и юными спасателями на интерактивных площадках провели уроки безопасности для детей. Маленькие жители столицы и их родители поучаствовали в викторинах и конкурсах, посетили мобильный центр безопасности, посидели в пожарной машине, примерили образ спасателей. В результате в занимательной форме усвоили главные правила поведения как на снежных склонах, так и на воде, а также правила обращения с огнем.
 
 
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Сотрудники МЧС организовали городок безопасности прямо в горнолыжном комплексе. Такой оригинальный формат был выбран для проведения финального этапа акции...
 
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