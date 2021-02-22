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Прогноз погоды на 23 февраля
22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Ночью и утром 23 февраля (вторник) на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем скажется влияние малоактивного фронтального...
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