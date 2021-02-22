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Юных минчан приняли в пионеры накануне Дня защитников Отечества
22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЮных минчан приняли в пионеры накануне Дня защитников Отечества в минском Дворце детей и молодежи. Чтобы торжественный день запомнился, для детей подготовили занимательную программу, пригласили представителей Военной академии и роты почетного караула Минской военной комендатуры. Дети участвовали в квест-игре "Курс молодого бойца", где проявили внимание, смышленость и физическую подготовку.
Запоминающимся пунктом программы стало знакомство со служебными собаками. Представители кинологического центра органов пограничной службы раскрыли детям секреты дрессировки.
Кроме ярких впечатлений все участники праздника получили сладкие подарки и памятную символику Белорусской республиканской пионерской организации.
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Юных минчан приняли в пионеры накануне Дня защитников Отечества в минском Дворце детей и молодежи. Чтобы торжественный день запомнился, для детей подготовили...
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