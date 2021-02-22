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Более 12 тысячи деревьев и почти 40 тысяч кустов высадят в этом году в Минске
22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПотепление приближает и планы по озеленению столицы. Более 12 тысяч деревьев и почти 40 тысяч кустов высадят в этом году в Минске. Городские улицы украсят и 2 миллиона летних цветов. Кроме этого, предприятия Минскзеленстроя продолжат высаживать композиции из многолетних растений. Кстати, ландшафтный декор разработали не только для оживленных магистралей. "Зеленый марафон" заглянет также в парки, скверы и дворы.
Пополнить экокарту столицы могут и сами минчане. Схемы конкретных участков можно найти на портале "Зеленый двор вместе!". В списке предложений уже около 150 площадок, при этом появятся и другие локации. В прошлом году горожане высадили почти 15 тысяч деревьев и 35 тысяч кустов.
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Потепление приближает и планы по озеленению столицы. Более 12 тысяч деревьев и почти 40 тысяч кустов высадят в этом году в Минске. Городские улицы украсят и 2 миллиона...
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