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Четырнадцать школ Беларуси охвачены экспериментальным проектом "Медиацентр"

22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инновации в школьном образовании. Четырнадцать школ Беларуси охвачены  экспериментальным проектом "Медиацентр". Уже третий год по нему работает и гимназия № 1 города Червеня. Медиацентр позволяет расширить границы изучения отдельных предметов школьной программы. Предлагает  так называемые урок в уроке, научные лаборатории и даже создание собственных СМИ.

Наталья Бордиловская расскажет подробнее.

Здесь все, как во всех школах. Базовый, официально установленный цикл предметов, но с углубленным их изучением и теорией, которая на месте закрепляется практикой. Так, обычные уроки химии в Червенской  гимназии давно переросли в... мини-научные лаборатории, полные реальных открытий. Кроме усвоения параграфов из учебника школьники исследуют функции увлажнителя, влияние витамина С на здоровье человека. Любые взрослые темы открыты, и все  благодаря деятельности медиацентра. Он позволяет ученикам ощущать себя  свободнее в интересующем  их вопросе.

В инновационном проекте задействованы учащиеся с третьего по девятый классы. Кураторы - учителя и выпускники. Червенский гимназический эксперимент ставит очень понятные задачи: чтобы   ребята креативно относились к любому вопросу, чтобы умели налаживать любые коммуникации и работать командно. Ставка и на самообразование.

Медиацентр  профориентирует. Еще в школьных стенах ученикам дается возможность попробовать себя в том или другом занятии. Все по-серьезному, и выводы молодые люди делают взрослые.

Здесь подрастают наши коллеги. Одно из направлений деятельности медиацентра - журналистика. Электронные и печатные средства массовой информации. В гимназии уже есть своя газета: свет увидел второй выпуск. Ребята мечтают о создании собственного телевидения и радио. Желание большое есть. Дело за техническим оборудованием. И учителя, и ученики рассчитывают на спонсорскую помощь.

Чтобы из любой  точки Беларуси, а может и мира, люди могли попасть в Червенскую гимназию № 1, участники медиацентра придумали  виртуальную экскурсию. Нажми только на двумерный штрихкод. Информационные технологии также в пределах компетенций медиацентра. Инновационный проект растет и развивается, притягивая к себе все больше любознательных умов и талантов.

 
 
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Инновации в школьном образовании. Четырнадцать школ Беларуси охвачены  экспериментальным проектом "Медиацентр". Уже третий год по нему работает и гимназия № 1...
 
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