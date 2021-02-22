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Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело 25-летнего парня

22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокуратура Фрунзенского района столицы направила в суд уголовное дело 25-летнего неоднократно судимого парня. Фигурант с 9 по 12 августа при помощи рупора призывал к нарушению общественного порядка прохожих и водителей на личном авто блокировать дороги. Он же совершил погром и участвовал в возведении баррикад, чем создал условия для сопротивления сотрудникам милиции. После изучения материалов дела в прокуратуре согласились с квалификацией содеянного: – это организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества, сопротивление представителям власти.
 
 
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Прокуратура Фрунзенского района столицы направила в суд уголовное дело 25-летнего неоднократно судимого парня. Фигурант с 9 по 12 августа при помощи рупора призывал...
 
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