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Суд Гомеля вынес приговор в отношении троих жителей региона
22.02.2021 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд Гомеля вынес приговор в отношении троих жителей региона, которые в августе прошлого года приняли активное участие в массовых беспорядках. Как сообщает Следственный комитет, 28-летний житель Гомельского района спланировал провокацию на несанкционированном митинге. Вечером 10 августа он приехал в областной центр для проведения протестных акций, где подыскал исполнителей своего преступного плана (25-летнего жителя Добруша и нетрезвого 16-летнего гомельчанина). Вот как знакомство с организатором провокации после задержания описал один из фигурантов.
Из материалов дела известно, что во время беседы мужчина передал новым знакомым коктейли Молотова. Ближе к полуночи, на проспекте Ленина, молодые люди увидели на проезжей части милицейский автомобиль и условились поджечь его. Однако, как только правоохранители направились к фигурантам, они попытались скрыться. В этот момент житель Добруша бросил в сторону сотрудников милиции бутылку с зажигательной смесью. Организатор провокации был задержан при попытке бегства. Двое других скрылись места происшествия. Их задержали позднее.
Евгений Фартушняк, старший помощник прокурора г. Гомеля: "В ходе предварительного расследования в судебном заседании обвиняемые себя виновными не признали. В ходе представленных доказательств обвиняемые признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, незаконных действиях в отношении предмета основанного на основе горючих веществ, угрозе насилия в отношении сотрудников внутренних дел и вовлечение несовершеннолетнего в преступление".
В итоге несовершеннолетнего фигуранта суд приговорил к 5 годам воспитательной колонии. Организатору провокации вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы, а обвиняемый, кинувший в милиционеров коктейль Молотова, осужден на 8 лет колонии.
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Суд Гомеля вынес приговор в отношении троих жителей региона, которые в августе прошлого года приняли активное участие в массовых беспорядках. Как сообщает...
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