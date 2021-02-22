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На ближайшие ночь и утро в двух областях синоптики объявили оранжевый уровень опасности

22.02.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в ближайшее время: объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Ночью и утром 23 февраля на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман», — сообщили специалисты. Видимость в тумане 100−500 метров.

Во вторник ожидается рост атмосферного давления. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем увеличение облачности, в отдельных районах кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…-6 °С, по востоку −7…13 °С; по юго-западу страны максимальная днем +1…7 °С. По предварительному прогнозу, на неделе в Беларуси ожидается оттепель.

Помните, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Пешеходы и велосипедисты должны позаботиться о том, чтобы быть заметными в таких условиях. Следует обозначить себя световозвращающими элементами.

 
 
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«Ночью и утром 23 февраля на большей части территории Брестской и Гродненской областей ожидается туман», - сообщили специалисты.
 
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