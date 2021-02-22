Под Минском ОМОН задержал людей, которые хотели сфотографироваться с флагами. Итог: «сутки» и штраф

Источник материала: Tut.by

В Минске судили участников фотосессии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали штраф в 30 базовых величин (870 рублей). Об этой ситуации рассказали правозащитники и МВД.



Скриншот: видео МВД

Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» рассказал о судах над участниками БЧБ-фотосессии. Люди, одетые в бело-красное, собрались утром 21 февраля в лесу возле агрогородка Новый двор под Минском. Они ждали фотографа, но приехал ОМОН.

Сегодня четырех задержанных судили по статье 23.34 КоАП. Двое из них получили по 13 суток, один — 15 суток. Еще одна участница, поскольку она мать двух несовершеннолетних детей, получила штраф в 30 базовых.

В МВД показали видео этого задержания . Видно, как людям приказывают выйти из машины под крики: «Работает ОМОН!». Говорят, что было сообщение в милицию: кто-то «скрывает номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой».

По версии МВД, двое мужчин (им по 33 года) и две девушки (21 и 26 лет) «оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу». В милиции отмечают, что у молодых людей была цель — проехать по городу с бело-красно-белыми флагами и заклеенными номерами, а также сделать фото и видео «для деструктивных телеграм-каналов» и «создать видимость протестной активности».

Сами задержанные пояснили, что хотели поучаствовать в автопробеге и сделать фото, для чего и остановились возле леса. Одна из девушек в ролике МВД предостерегла «других мам» от выхода на протестные акции.