ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Минском ОМОН задержал людей, которые хотели сфотографироваться с флагами. Итог: «сутки» и штраф

22.02.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске судили участников фотосессии в бело-красно-белых цветах, которая не успела начаться. Два человека получили по 13 суток, еще один — 15, одной девушке выписали штраф в 30 базовых величин (870 рублей). Об этой ситуации рассказали правозащитники и МВД.


Скриншот: видео МВД

Телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» рассказал о судах над участниками БЧБ-фотосессии. Люди, одетые в бело-красное, собрались утром 21 февраля в лесу возле агрогородка Новый двор под Минском. Они ждали фотографа, но приехал ОМОН.

Сегодня четырех задержанных судили по статье 23.34 КоАП. Двое из них получили по 13 суток, один — 15 суток. Еще одна участница, поскольку она мать двух несовершеннолетних детей, получила штраф в 30 базовых.

В МВД показали видео этого задержания. Видно, как людям приказывают выйти из машины под крики: «Работает ОМОН!». Говорят, что было сообщение в милицию: кто-то «скрывает номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой».

По версии МВД, двое мужчин (им по 33 года) и две девушки (21 и 26 лет) «оказали активное сопротивление милиционерам и попытались скрыться в лесу». В милиции отмечают, что у молодых людей была цель — проехать по городу с бело-красно-белыми флагами и заклеенными номерами, а также сделать фото и видео «для деструктивных телеграм-каналов» и «создать видимость протестной активности».

Сами задержанные пояснили, что хотели поучаствовать в автопробеге и сделать фото, для чего и остановились возле леса. Одна из девушек в ролике МВД предостерегла «других мам» от выхода на протестные акции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске судили участников фотосесии в бело-красно-белых цветах. Два человека получили по 13 суток, еще один - 15, одной девушке выписали штраф в 30 базовых величин (870...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я не могу это проглотить». В Могилеве в знак протеста уволился уникальный часовщик городской Ратуши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by