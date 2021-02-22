|
«Я не могу это проглотить». В Могилеве в знак протеста уволился уникальный часовщик городской Ратуши
22.02.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часы на могилевской Ратуше стоят уже неделю. Их смотритель Геннадий Головчик написал заявление об увольнении. Мужчина говорит, что сделал это в знак солидарности с уволенным директором музея истории Могилева Алексеем Батюковым, а еще потому, что не может больше работать на государство, которое обмануло.
Геннадий Головчик — уникальный часовой мастер и единственный в Беларуси смотритель городских часов. В прошлом году мы про него писали.
По профессии Геннадий — инженер-сварщик. Родился на Брестчине, окончил Могилевский машиностроительный институт (сейчас Белорусско-Российский университет) по специальности «оборудование и технология сварочного производства».
После того как получил диплом, остался без крыши над головой: из студенческого общежития их вместе с женой и маленьким сыном выселили. Как-то, прогуливаясь по городу, Геннадий заметил, что на Театральной площади не идут городские часы. Как позже выяснилось, они к тому моменту не работали уже 20 лет.
Амбициозный выпускник вуза пришел в горисполком с предложением: «Я отремонтирую часы, а вы дадите мне малосемейку». Сначала его обещание серьезно не восприняли, а он взял и отремонтировал. Это было в 1991 году. С тех пор Геннадий обслуживал сложный механизм. И не только его. Он отвечал за все городские часы. А также реставрировал
А теперь часовщик безработный. Точнее, пока он в отпуске, но заявление уже написал — день увольнения — последний день отпуска (14 марта).
Геннадий открыто говорит — уволился, так как не мог больше спокойно реагировать на происходящее в стране.
— Причин моего такого противостояния несколько. Во-первых, я сделал это в знак солидарности с тем, что
Геннадий говорит, что при этой власти на государственную службу не выйдет. На жизнь намерен зарабатывать частными заказами и ждать другое время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я не могу это проглотить». В Могилеве в знак протеста уволился уникальный часовщик городской Ратуши
Мужчина говорит, что сделал это в знак солидарности с уволенным директором Музея истории Могилева Алексеем Батюковым, а еще потому, что не может больше работать на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)