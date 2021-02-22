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Инвестпроект "Северный берег" - начало глобальной стройки через месяц

22.02.2021 20:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на сегодняшней встрече с председателем совета директоров инвесткомпании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром. Инвестор из Эмиратов оценивает проект в несколько миллиардов евро и заявляет, что реализация начнется примерно в течение месяца. Капсулу на месте будущей глобальной стройки Национального выставочного павильона заложили в октябре прошлого года, тем самым подтвердив намерения вкладывать капитал в масштабную инфраструктуру при хорошем бизнес-климате.

Бизнесмен из Арабских Эмиратов инвестирует масштабные проекты в 14 странах. Его компания построила самое высокое здание в мире - Бурдж Халифа и один из крупнейших на планете центров - Дубай Молл.

 
 
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Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на...
 
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