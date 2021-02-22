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Инвестпроект "Северный берег" - начало глобальной стройки через месяц
22.02.2021 20:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на сегодняшней встрече с председателем совета директоров инвесткомпании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром. Инвестор из Эмиратов оценивает проект в несколько миллиардов евро и заявляет, что реализация начнется примерно в течение месяца. Капсулу на месте будущей глобальной стройки Национального выставочного павильона заложили в октябре прошлого года, тем самым подтвердив намерения вкладывать капитал в масштабную инфраструктуру при хорошем бизнес-климате.
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Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен главой государства в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на...
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