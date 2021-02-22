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Оборона Отечества - на передовой и в острые моменты, и в мирное время. В этом году 23 февраля наполняется особым смыслом, отметил министр обороны Виктор Хренин во время торжественного собрания, посвященного Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил страны. Мероприятие продолжается в эти минуты во Дворце Республики. Слова признательности и пожелания звучали в адрес тех, кто по зову сердца выбрал этот путь. Среди почетных гостей - элита национальной армии, а также ветераны, которые своим ратным подвигом обеспечили нам мирное небо над головой.



Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси: "В этом году наш праздник наполняется особым смыслом. Сегодня он празднуется в каждой семье. Это нас и объединяет. Особо это актуально в Год народного единения. Такие понятия, как "защита" и "защитник" наполняется более глубоким смыслом. Наверное, все поняли, что наше Отечество нуждается в защите и защитниках. Сегодня, наверное, не менее важен для нашего Отечества защитник - врач, учитель, рабочий, труженик сельского хозяйства или, может, даже студент. И такие люди у нас есть, и их много в нашей стране".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздничный концерт ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Оборона Отечества - на передовой и в острые моменты, и в мирное время. В этом году 23 февраля наполняется особым смыслом, отметил министр обороны Виктор Хренин во...

Сразу после окончания торжественного собрания гостей Дворца Республики ждал праздничный концерт, он продолжается и в эти минуты.