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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зимняя спартакиада сотрудников милиции Минской области Проверить свои силы в профессиональной ловкости и выносливости. Зимняя спартакиада сотрудников милиции Минской области и их семей прошла в Борисовском районе. За...

Проверить свои силы в профессиональной ловкости и выносливости. Зимняя спартакиада сотрудников милиции Минской области и их семей прошла в Борисовском районе. За победу боролись 14 команд центрального региона. В программе - перетягивание каната, распиливание бревен, бой подушками и стрельба из пневматической винтовки. Пьедестал заняла команда управления внутренних дел Минского облисполкома. Всего одного балла до победы не хватило Борисовскому районному управлению внутренних дел. Третье место разделили команды из Жодино и Смолевичей.