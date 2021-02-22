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«Достал два ножа и набросился». Жителя Молодечно приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров

22.02.2021 21:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский областной суд вынес приговор по делу 61-летнего молодечненца, которого обвиняли в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД, сообщает УВД Минского облисполкома.

Все произошло днем 30 августа 2020 года на улице Громадовской в Молодечно. Милиционеры обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты. По внешним признакам он был пьян.

«Когда правоохранители остановились для разбирательства, агрессивно настроенный гражданин достал два ножа и набросился на милиционеров. Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму — резаной раны голени», — сообщили в милиции. Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе у мужчины было 3 промилле алкоголя.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка (ч. 1 ст. 14 ст. 362 УК), а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия (ч. 2 ст. 363 УК). Приговор — лишение свободы сроком на 13 лет в колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме того, житель Молодечно должен выплатить двум милиционерам в общей сумме 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Минский областной суд вынес приговор по делу 61-летнего молодечненца, которого обвиняли в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД.
 
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