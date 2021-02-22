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Неудавшийся перфоманс: участники задержаны
22.02.2021 22:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеудавшийся перфоманс возле свалки. В милицию поступило сообщение, что группа людей около свалки в микрорайоне Чижовка скрывают номера на автомобилях с незарегистрированной символикой. На место выехали сотрудники ОМОН. Были задержаны 4 человека: двое мужчин и две девушки.
Троим задержанным суд назначил наказание в виде административного ареста, одна девушка оштрафована.
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Неудавшийся перфоманс возле свалки. В милицию поступило сообщение, что группа людей около свалки в микрорайоне Чижовка скрывают номера на автомобилях с...
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