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Организация массовых беспорядков в Минске и участие в них: расследование завершено
22.02.2021 22:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершено еще одно дело о массовых беспорядках в Минске в августе прошлого года. По данным следствия, фигурант - уроженец Могилевской области, ему 25 лет. В столице он принимал активное участие в массовых беспорядках и организовывал их. Речь в том числе о событиях на улицах Машерова, Притыцкого, проспектах Победителей и Пушкина. Кроме того, как сообщили в Следственном комитете, он склонял и других протестующих к конкретным действиям, которые грубо нарушают общественный порядок, в том числе блокировать дороги.
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Завершено еще одно дело о массовых беспорядках в Минске в августе прошлого года. По данным следствия, фигурант - уроженец Могилевской области, ему 25 лет. В столице...
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