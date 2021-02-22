В Гомеле состоялся предпраздничный митинг на Аллее Героев

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Уже сегодня праздничные мероприятия стартовали и в Гомеле. Программу открыл торжественный митинг на Аллее Героев. Здесь размещены более 40 памятных стел. На них - имена солдат, судьба которых была связана с городом. В том числе имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Участники митинга возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. В их честь прозвучали и оружейные залпы.



Александр Савенок, военный комиссар г. Гомеля: "С этим замечательным праздником хочется поздравить ветеранов, которые, несмотря ни на что, всегда в строю всегда поддерживают молодежь, всегда нацеливают молодежь на достижение целей".

В ближайшие дни памятные мероприятия пройдут во всех уголках страны.