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В Гомеле состоялся предпраздничный митинг на Аллее Героев

23.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже сегодня праздничные мероприятия стартовали и в Гомеле. Программу открыл торжественный митинг на Аллее Героев. Здесь размещены более 40 памятных стел. На них - имена солдат, судьба которых была связана с городом. В том числе имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Участники митинга возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. В их честь прозвучали и оружейные залпы.

Александр Савенок, военный комиссар г. Гомеля: "С этим замечательным праздником хочется поздравить ветеранов, которые, несмотря ни на что, всегда в строю всегда поддерживают молодежь, всегда нацеливают молодежь на достижение целей".

В ближайшие дни памятные мероприятия пройдут во всех уголках страны.

 
Теги: Гомель
 
 
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Уже сегодня праздничные мероприятия стартовали и в Гомеле. Программу открыл торжественный митинг на Аллее Героев. Здесь размещены более 40 памятных стел. На них -...
 
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