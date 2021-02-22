Белстат рассказал о приоритетах белорусских мужчин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Жизненные приоритеты белорусских мужчин – здоровье, понимание в семье и материальный достаток. Об этом говорят данные исследования Национального статистического комитета Беларуси, подготовленного к 23 февраля.

В Беларуси, по данным переписи населения 2019 года, проживает 4 351 400 мужчин – 46,2% от общего населения страны.

Больше всего представителей сильного пола живет в Минске (четверть от всего мужского населения страны) и Минской области (почти 16% от всех мужчин-белорусов).

Средний возраст мужчин в Беларуси, по данным последней переписи, – 38 лет.

Женятся позже – под 30

Первый брак у белорусских мужчин случается в 28,3 лет, а повторно женятся в 41,5 года. Больше половины из мужчин старше 15 лет, по данным переписи 2019 года, были "заняты": состояли в браке или незарегистрированных отношениях – 62%. Никогда не были в браке 23%, еще 13 процентов разведены или овдовели – 13%.

"По данным переписи населения на 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше с высшим образованием приходилось 224 мужчины против 270 женщин, со средним специальным – 270 против 301 женщины. Зато мужчин, имевших профессионально-техническое образование, было 152 против 89 женщин", – приводит цифры Белстат.

Типичный отдых – телевизор

По данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств в 2020 году, 59 процентов мужчин предпочитаю отдыхать за просмотром телевизора, фильмов и прослушиванием музыки.

Общаться с друзьями в свободное время предпочитают 44%, 38% любят проводить время в интернете и за компьютером, для 32% типичный отдых – физический труд и работа на приусадебном участке, столько же любят прогулки. А вот спорту и занятию любимым делом в свободное от работы время уделяют лишь по 11% опрошенных мужчин.

Мужские приоритеты

Попросили мужчин по 10-балльной шкале расставить жизненные приоритеты. На первом месте со средним значением в 8,5 балла – здоровье. Далее в списке жизненных приоритетов идет понимание в семье – 8,1 балла, на третьем месте – материальный достаток (6,9 балла), жить без конфликтов (6 баллов) и любовь (5,9 балла).

Каждый пятый – безработный

По данным последней переписи, уровень занятости мужчин трудоспособного возраста – 80,4%.

Самые "мужские" профессии – в сфере строительства. На втором месте – транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская работа. В топ-3 входят сельское, лесное и рыбное хозяйство, следом – промышленность. На пятом месте – информация и связь.