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Раньше жили рыбы, а теперь - каток. С «подземкой» возле телезавода в Витебске снова что-то не так
23.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скользкий каток образовался в недавно реконструированном подземном переходе на перекрестке проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки,
Пол в этом подземном переходе выложен цементной плиткой. На ней быстро образуется гололедица.
По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода появилась давно. Сейчас наступила оттепель — и ледяная корка подтаивает и превращается в кашу.
Подземный переход возле телезавода «Витязь» торжественно
Строительство перехода растянулось более чем на 30 лет, начавшись еще при в Советском Союзе, в 1980 годы. Потом он был
В 2010 году в подземном переходе
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По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода появилась давно.
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