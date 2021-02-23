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Раньше жили рыбы, а теперь - каток. С «подземкой» возле телезавода в Витебске снова что-то не так

23.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скользкий каток образовался в недавно реконструированном подземном переходе на перекрестке проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки, сообщают «Народные новости Витебска».


Фото: Игорь Матвеев

Пол в этом подземном переходе выложен цементной плиткой. На ней быстро образуется гололедица.

По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода появилась давно. Сейчас наступила оттепель — и ледяная корка подтаивает и превращается в кашу.


Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Подземный переход возле телезавода «Витязь» торжественно открыли 2 сентября прошлого года — в один день с новой дорогой в Билево.

Строительство перехода растянулось более чем на 30 лет, начавшись еще при в Советском Союзе, в 1980 годы. Потом он был затоплен, там жили рыбы и лягушки.

В 2010 году в подземном переходе началась реконструкция. Горожане с облегчением вздохнули: ну наконец-то! Но радоваться было рано: работы вскоре остановились. «Подземка» превратилась в свалку. Рабочие сюда снова пришли, когда начались работы по соединению проспекта Строителей с Билево.


Фото: Игорь Матвеев

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода появилась давно.
 
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