Раньше жили рыбы, а теперь - каток. С «подземкой» возле телезавода в Витебске снова что-то не так

Источник материала: Tut.by

Скользкий каток образовался в недавно реконструированном подземном переходе на перекрестке проспекта Строителей и улицы Петруся Бровки, сообщают «Народные новости Витебска».



Фото: Игорь Матвеев

Пол в этом подземном переходе выложен цементной плиткой. На ней быстро образуется гололедица.

По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода появилась давно. Сейчас наступила оттепель — и ледяная корка подтаивает и превращается в кашу.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Подземный переход возле телезавода «Витязь» торжественно открыли 2 сентября прошлого года — в один день с новой дорогой в Билево.

Строительство перехода растянулось более чем на 30 лет, начавшись еще при в Советском Союзе, в 1980 годы. Потом он был затоплен , там жили рыбы и лягушки.

В 2010 году в подземном переходе началась реконструкция . Горожане с облегчением вздохнули: ну наконец-то! Но радоваться было рано: работы вскоре остановились. «Подземка» превратилась в свалку. Рабочие сюда снова пришли, когда начались работы по соединению проспекта Строителей с Билево.



Фото: Игорь Матвеев