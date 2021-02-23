Встреча в Сочи и суды, странные жировки, ситуация с хлебом и объявление с историей - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вам тоже вчера показалось, что в страну пришла весна? Не расслабляемся: сегодня минимум в двух областях погода будет довольно опасной — опустится непроглядный туман , а вот дальше и правда оттепель, плюсовая температура и почти весна . Для тех, кто вчера почти не читал новости, весь понедельник в мельчайших подробностях — здесь , а для тех, у кого уже нет на это времени, наш традиционный краткий обзор самого важного и интересного за вчерашний день. Поехали!







Видели, кстати, что сделали креативные белорусы? Они выступили в поддержку политзаключенных врача Артема Сорокина и нашего журналиста Катерины Борисевич. «Пока продолжается заседание суда над Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич, в Тракторном продолжаются #прогулки с политзаключенными. Артем Сорокин должен сейчас быть на свободе и гулять со своими детьми на детской площадке. А Катерина Борисевич гуляет по нашему знаменитому троллейбусному кольцу». Ну, а мы рассказываем, что в суде было сегодня .

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Первая часть переговоров длилась около часа, после Лукашенко и Путин отправились кататься на лыжах, далее — обед. Встреча продолжилась и после обеда. Она длилась шесть с половиной часов и закончилась около 21.00. Если кратко: обсуждали вакцину от ковида, сотрудничество и интеграцию. Давайте расскажем, что пока известно , и покажем все в фотографиях .





Наше Минобороны предупредило иностранных военных атташе, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности .

иностранных военных атташе, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году . Пока вы спали, в Беларуси снова подорожало автомобильное топливо. Хорошо, что снова ненамного .

автомобильное топливо. . Читатели пишут нам, что на станциях техосмотра вновь ажиотаж : в очередях стоят десятки авто, а записаться сейчас можно только на март. Узнали, в чем дело .

: в очередях стоят десятки авто, а записаться сейчас можно только на март. . Контрабанда . Польские пограничники задержали крупнейшую в истории партию белорусских сигарет. Стоимость груза — почти 7,4 млн долларов .

. Польские пограничники задержали крупнейшую в истории партию белорусских сигарет. Стоимость груза — . Ситуация с хлебом . «Гомельхлебпром» перед выходными предупредил торговлю, что хлеба не будет: закончилась мука. Пока хлеб есть, но, говорят, есть и проблемы. Вот здесь все подробности . «Этой проблеме не день и не два. Предоплату ведь нам не платят. Вроде и вовремя по договору рассчитываются с нами, но это ведь уже после того, как мы им продукцию поставим. А нам где на закупку муки брать деньги? Мы потеряли контрагентов и точки, потому что не можем обеспечить их в полном объеме, так как не можем закупить сырье. Вместо шести тонн три выпускаем. Откуда будет тогда у нас эта выручка?» — говорят на одном из предприятий «Гомельхлебпрома».

. «Гомельхлебпром» перед выходными предупредил торговлю, что хлеба не будет: закончилась мука. Пока хлеб есть, но, говорят, есть и проблемы. . «Этой проблеме не день и не два. Предоплату ведь нам не платят. Вроде и вовремя по договору рассчитываются с нами, но это ведь уже после того, как мы им продукцию поставим. А нам где на закупку муки брать деньги? Мы потеряли контрагентов и точки, потому что не можем обеспечить их в полном объеме, так как не можем закупить сырье. Вместо шести тонн три выпускаем. Откуда будет тогда у нас эта выручка?» — говорят на одном из предприятий «Гомельхлебпрома». Помните, кстати, рассказывали вам, что теперь продукты можно купить в кредит ? Ставки там на самом деле «кусаются». Давайте посмотрим, насколько большой получится переплата .

? Ставки там на самом деле «кусаются». Давайте посмотрим, . Ситуация с деревенскими «заброшками». У нас разработали проект указа, согласно которому пустующие дома на селе будут продавать за одну базовую величину. Но это все не так прекрасно, как звучит — и вот почему .





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Евросоюз, как мы уже сообщали, рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси . Стало известно, что пока проекта четвертого пакета санкций нет . Команда Тихановской: «Работаем над тем, чтобы министры иностранных дел стран ЕС собрались по этому вопросу в марте».

. Стало известно, что . Команда Тихановской: «Работаем над тем, чтобы министры иностранных дел стран ЕС собрались по этому вопросу в марте». Верховный суд продолжил рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка — и вчера стало известно, что Латвия отказалась допрашивать людей, якобы задействованных в «схемах Бабарико». Генпрокуратура Латвии, оказывается, ответила на ходатайство о правовой помощи, которое направлялось в ходе следствия, в котором была в том числе просьба допросить этих свидетелей, что такие сведения не могут быть предоставлены в связи с тем, что запрос «связан с политическим деянием».

— и вчера стало известно, что людей, якобы задействованных в «схемах Бабарико». Генпрокуратура Латвии, оказывается, ответила на ходатайство о правовой помощи, которое направлялось в ходе следствия, в котором была в том числе просьба допросить этих свидетелей, что такие сведения не могут быть предоставлены в связи с тем, что запрос «связан с политическим деянием». Правозащитники опубликовали очередной доклад о пытках в отношении женщин в период с августа прошлого года по февраль нынешнего. «В одном РОВД сотрудник ОМОН пометил девушку черным маркером: запястья, грудь и лоб, она очень сильно испугалась и обмочилась, так как были угрозы изнасилованием. Из рассказа потерпевшей: «Нам говорили: «Вы — суки, вы — твари, вы нам кричали: «Позор», мы вас пустим по кругу»».

очередной в период с августа прошлого года по февраль нынешнего. «В одном РОВД сотрудник ОМОН пометил девушку черным маркером: запястья, грудь и лоб, она очень сильно испугалась и обмочилась, так как были угрозы изнасилованием. Из рассказа потерпевшей: «Нам говорили: «Вы — суки, вы — твари, вы нам кричали: «Позор», мы вас пустим по кругу»». В Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова» — в том числе 16-летнему подростку. Он на 5 лет поедет в воспитательную колонию (правда, по одному из пунктов обвинения мальчика все же оправдали).





В Витебске за насилие над милицией судят мужчину с онкозаболеванием и инвалидностью . По словам его жены, Влаадимир Малаховский четыре раза перенес химиотерапию, его организм ослаблен, в СИЗО-2 он простудился.

мужчину . По словам его жены, Влаадимир Малаховский четыре раза перенес химиотерапию, его организм ослаблен, в СИЗО-2 он простудился. А вот витеблянке, ударившей по милицейскому авто, — помните 22-летнюю бывшую медсестру десантной бригады Юлию Кашеверову? — вчера должны были вынести приговор. Но суд решил разбираться дальше .

— 22-летнюю бывшую медсестру десантной бригады Юлию Кашеверову? — вчера должны были вынести приговор. . В Могилеве в знак протеста уволился уникальный часовщик городской Ратуши . «Во-первых, я сделал это в знак солидарности с тем, что уволили нашего директора [Музея истории Могилева] Алексея Батюкова, который был душой музея. Во-вторых, в знак негативного отношения к происходящему. Нас всех обманули. Это такой банальный, но глобальный обман». Часы на могилевской Ратуше стоят уже неделю .

. «Во-первых, я сделал это в знак солидарности с тем, что уволили нашего директора [Музея истории Могилева] Алексея Батюкова, который был душой музея. Во-вторых, в знак негативного отношения к происходящему. Нас всех обманули. Это такой банальный, но глобальный обман». . Помните активного военкома Гомельской области Андрея Кривоносова? Посмотрите , как он «заряд энергии», который получил на ВНС от Лукашенко, передавал военнослужащим. Позже он его, кстати, и милиции передавал.

ИНТЕРЕСНОЕ

На прошлой неделе у нас и всех остальных белорусов возникли вопросы , почему в январских жировках выросли счета по сравнению с декабрем. В Минжилкомхозе пояснили это возросшими затратами на отопление из-за низких температур, однако про повышение тарифов на многие ЖКУ с 1 января не упомянули. Ну, а мы посмотрели декабрьские и январские жировки более чем 100 квартир разной площади из разных регионов (спасибо, что присылали!) — и заметили много интересного .

, по сравнению с декабрем. В Минжилкомхозе это возросшими затратами на отопление из-за низких температур, однако про повышение тарифов на многие ЖКУ с 1 января не упомянули. Ну, а мы посмотрели декабрьские и январские жировки более чем 100 квартир разной площади из разных регионов (спасибо, что присылали!) — и . Новый художественный руководитель белорусской оперы Маргарита Изворска-Елизарьева проработала в своей должности один день . О том, что случилось, мы можем только догадываться .

. О том, что случилось, мы можем только . А как у вас с работой? Вы на «удаленке» ? Или уже вышли в офисы? Или ваша работа изначально не предполагала дистанционного формата? Мы тут поговорили с людьми, которые работают из дома, — и послушали, что им во всем этом нравится, а что категорически нет .

? Или уже вышли в офисы? Или ваша работа изначально не предполагала дистанционного формата? Мы тут поговорили с людьми, которые работают из дома, — и послушали, . В выходные на Немане в Гродно можно было наблюдать не совсем обычную картину. На льду около гродненского порта на участке в 50 метров собралось около 100 рыбаков . Давайте расскажем, что известно о такой многолюдной рыбалке — больше зимней в этом году уже, наверное, не будет.

. Давайте расскажем, — больше зимней в этом году уже, наверное, не будет. Вот у нас история витеблянки, которая думала уехать с мужем и детьми в Польшу, но выбрала деревню . «Я готовилась, но мне было настолько плохо внутренне. Я не могла себя до конца убедить, что мне это нужно, что я этого действительно хочу». Оксана уговаривала себя долго — но поняла, что не уговорит. И предложила мужу развод. «Понимала, что он сюда категорически не хочет. Это не его, здесь ему некомфортно». Так Оксана осталась в Беларуси. С детьми и в доме, который на тот момент находился в аварийном состоянии. Хотите знать, что было дальше ?

. «Я готовилась, но мне было настолько плохо внутренне. Я не могла себя до конца убедить, что мне это нужно, что я этого действительно хочу». Оксана уговаривала себя долго — но поняла, что не уговорит. И предложила мужу развод. «Понимала, что он сюда категорически не хочет. Это не его, здесь ему некомфортно». Так Оксана осталась в Беларуси. С детьми и в доме, который на тот момент находился в аварийном состоянии. ? Минчане, посмотрите, какой фотоархив! У многоэтажек с мозаикой на Востоке — сады, строится торговый дом «На Немиге», кинотеатр «Смена» еще на месте. Показываем , как выглядят Минск и минчане 1980-х и самого начала 1990-х.





А видели редчайший цветок , который впервые распустился в Англии, вызвав восторг по всему миру? Смотрите .

, который впервые распустился в Англии, вызвав восторг по всему миру? . Ну и не можем вам не показать необычное объявление, которое разместил фермер из-под Борисова: «Продам авто или обменяю на лошадь». Эта сделка на самом деле с очень грустной историей — давайте расскажем .

О СПОРТЕ

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону — 2021 — и мы выделили пять главных сенсаций , на которые стоит обратить внимание. Итак, кто из спортсменов по-хорошему удивил, а кто из фаворитов — провалился? Рассказываем .

, на которые стоит обратить внимание. Итак, кто из спортсменов по-хорошему удивил, а кто из фаворитов — провалился? . Ну, а минское хоккейное «Динамо» досрочно гарантировало себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это произошло впервые с 2017 года и об этом стало известно после победы «Йокерита» над «Витязем», который потерял математические шансы на опережение «Динамо» в таблице. Таким образом, «зубры» уже не смогут опуститься ниже восьмого места независимо от результатов следующих трех матчей.

Все новости понедельника, 22 февраля

Кстати. Если вы следите за состоянием своего организма, то, конечно, периодически думаете о том, как не пропустить у себя рак. Вот здесь врач-онколог отвечает на самые частые вопросы по этому поводу, а здесь объясняем, какую боль в груди нельзя игнорировать , — и очень просим вас относиться к себе бережно.

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