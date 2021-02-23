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Суд отказал 75-летнему жителю Новополоцка в отсрочке ареста по 23.34, несмотря на болезнь
23.02.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале февраля 75-летний житель Новополоцка Анатолий Кулик
22 февраля суд Новополоцка рассмотрел два ходатайства Анатолия Кулика. Он сообщил о проблемах со здоровьем и необходимости пройти медицинское обследование и просил об отсрочке наказания на месяц. Но суд отказал ему в этом.
— Анатолий в последние недели проходит медицинское обследование. Скорее всего, дело дойдет до операции. Это должно решиться в ближайшие дни. Врач объяснил, что в Полоцке сейчас нет возможности сделать операцию. Придется ехать в Витебск или Минск. Судья уточнила, находится ли Анатолий на больничном. Он сказал, что нет. И ему отказали в отсрочке. Получается, теперь его могут забрать на «сутки» в любой момент, — говорят близкие Анатолия Кулика.
Ранее по статье 23.34 КоАП Анатолия Кулика оштрафовали на 75 базовых величин (2025 рублей).
В Новополоцке Анатолий Кулик —
После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.
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«Анатолий в последние недели проходит медицинское обследование. Скорее всего, дело дойдет до операции», - рассказывают близкие пенсионера.
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