Суд отказал 75-летнему жителю Новополоцка в отсрочке ареста по 23.34, несмотря на болезнь

Источник материала: Tut.by

В начале февраля 75-летний житель Новополоцка Анатолий Кулик получил 10 суток административного ареста за белые и красные шторы в квартире, а также за прогулки с БЧБ-флагом на плечах. 22 февраля городской суд отказал ему в отсрочке наказания — несмотря на то, что у пенсионера серьезные проблемы со здоровьем, сообщает портал gorod214.by.



Анатолий Кулик. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

22 февраля суд Новополоцка рассмотрел два ходатайства Анатолия Кулика. Он сообщил о проблемах со здоровьем и необходимости пройти медицинское обследование и просил об отсрочке наказания на месяц. Но суд отказал ему в этом.

— Анатолий в последние недели проходит медицинское обследование. Скорее всего, дело дойдет до операции. Это должно решиться в ближайшие дни. Врач объяснил, что в Полоцке сейчас нет возможности сделать операцию. Придется ехать в Витебск или Минск. Судья уточнила, находится ли Анатолий на больничном. Он сказал, что нет. И ему отказали в отсрочке. Получается, теперь его могут забрать на «сутки» в любой момент, — говорят близкие Анатолия Кулика.

Ранее по статье 23.34 КоАП Анатолия Кулика оштрафовали на 75 базовых величин (2025 рублей).

В Новополоцке Анатолий Кулик — человек-легенда . На мирные протесты он — тогда инженер завода «Полимир» — начал ходить с 1988 года, когда в Новополоцке, который называли «вторым Чернобылем», зародилось экологическое движение: люди требовали на пикетах, чтобы в городе был чистый воздух и вода. Затем инженера дважды избирали депутатом от БНФ в горсовет Новополоцка.

После событий августа 2020 года Анатолий Кулик ходит по городу в соломенной шляпе с бело-красно-белой лентой и БЧБ-флагом.