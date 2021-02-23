22 февраля стало самым теплым днем в нынешнем году, зафиксировано три температурных рекорда

Источник материала: Tut.by

День 22 февраля стал самым теплым в нынешнем году. Зафиксировано три температурных рекорда, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теплее всего было в Борисове — 11,1 градуса выше нуля. Здесь перекрыт локальный рекорд 1998 года (9,3). Обновлены также максимумы в Нарочи — 10,5 (6,7 в 2008 году) и Мстиславле, где инструментальные метеонаблюдения ведутся менее полутора десятков лет, — 6,8 (4,5 в 2014-м).

В Минске воздух прогрелся до 8,9 градуса при прогнозе 4−6. Абсолютный рекорд дня — 15 градусов тепла в Лельчицах в 1998 году.

Как сообщал БелаПАН, ночь на 19 февраля стала самой холодной в нынешнем зимнем сезоне (до 29,4 градуса мороза в Брагине). Новые минимумы фиксировались с 16 по 19 января, 7 и 19 февраля, максимумы — 31 декабря, 1, 23−25 января (до плюс 10,4 градуса 23 января в Житковичах и Лельчицах).

В ближайшие сутки похолодает, затем температура вновь повысится.