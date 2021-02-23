ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: в Беларуси создана армия, способная остановить любого агрессора

23.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

В своем обращении он отметил, что в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, "способная остановить любого агрессора".

"Она надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности", - говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа.

"Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко подписал долгожданный для солдат документ

Напомним, что с февраля по май в Беларусь проходит призывная компания. Планируется, что в Вооруженные силы, а также другие силовые подразделения, будут направлены около шести тысяч человек.

Ранее был изменен "Закон по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Документ внес существенные изменения в правила отсрочки. Например, ее получили учащиеся средних специальных заведений, студенты, включая и тех, кто учится за пределами Беларуси. Главное условие - образование необходимо получать на дневной форме.

Для борьбы с "уклонистами" ввели новые санкции. Граждане, которые не прошли службу по призыву, не смогут в дальнейшем устраиваться на государственные должности и в силовые структуры. В закон были внесены и другие изменения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер отметил, что каждый год армейские ряды пополняются тысячами молодых людей, которые чтят память погибших за свободу народа.
 
Новости дня
Новости общества
 
22 февраля стало самым теплым днем в нынешнем году, зафиксировано три температурных рекорда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by