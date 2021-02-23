Лукашенко: в Беларуси создана армия, способная остановить любого агрессора

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

В своем обращении он отметил, что в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, "способная остановить любого агрессора".

"Она надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности", - говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа.

"Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг", - говорится в сообщении.

Напомним, что с февраля по май в Беларусь проходит призывная компания . Планируется, что в Вооруженные силы, а также другие силовые подразделения, будут направлены около шести тысяч человек.

Ранее был изменен "Закон по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Документ внес существенные изменения в правила отсрочки. Например, ее получили учащиеся средних специальных заведений, студенты, включая и тех, кто учится за пределами Беларуси. Главное условие - образование необходимо получать на дневной форме.

Для борьбы с "уклонистами" ввели новые санкции. Граждане, которые не прошли службу по призыву, не смогут в дальнейшем устраиваться на государственные должности и в силовые структуры. В закон были внесены и другие изменения.

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