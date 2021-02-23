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В 2020 году в Беларуси оправдали 93 человека. Это меньше 1% от осужденных

23.02.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд опубликовал статистику за 2020 год. Осуждено более 34,5 тысяч человек, цифра сравнимая с населением города Рогачева. Доля оправдательных приговоров по-прежнему не дотягивает даже до одного процента — 0,3%. Стало меньше осужденных за убийства и изнасилования, взяточничество и распространение наркотиков. Но чуть больше приговоренных к пожизненному заключению и смертной казни.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За пять лет количество осужденных в Беларуси сократилось более чем на 10 тысяч человек. Так, в 2016 году обвинительные приговоры были вынесены в отношении 44 770 человек, в 2017 — 43 135, в 2018 — 40 612, в 2019 — 38 726, в 2020 — 34 572 человек. При этом доля оправдательных приговоров — стабильно на уровне статистической погрешности — примерно 0,2%, за последнюю пятилетку больше всего оправданий было в 2019-м году — 114 факта, меньше всего в 2017-м — 36 случаев, в 2020-м оправдали 93 человека (0,3%).

Последние два года в Беларуси фиксировался рост коррупционных преступлений, однако в 2020 взяточничества, согласно судебной статистике, стало меньше почти на 30% — 385 обвинительных приговоров, в 2019 году их было 546, в 2018 — 562, в 2017 — 283, в 2016 — 241.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ежегодное снижение фиксируется и по количеству осужденных за убийство и покушение на убийство: пять лет назад приговоров по ст. 139 УК было 433, в 2020 году — 291. Та же тенденция — по факту изнасилования и покушение на изнасилование: 77 обвинительных приговоров в 2016 году, 70 — в 2017, 66 — в 2018, 68 — в 2019 и 48 в прошлом году.

Одним из самых распространенных преступлений остается кража, хотя и в этом направлений есть положительная тенденция: в 2016 году по ст. 205 УК было 12 358 осужденных, через пять лет — 8760, то есть снижение составляет почти 30%.

Меньше стало и фактов привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Пик таких преступлений пришелся 2015 год, сразу после «антинаркотического декрета» было осуждено 3929 человек, в 2020 году — 2002.

В прошлом году суды приговорили более 20% фигурантов уголовных дел к лишению свободы (7 750 из 34 572 осужденных), эта цифра также снижалась, для сравнения: в 2019 в тюрьмы и колонии направили 9410 осужденных, в 2018 — 9621, в 2017 — 12 035, 2016 — 13 759. Пожизненное заключение в прошлом году назначено трем осужденным, смертная казнь также трем, годом ранее на пожизненный срок отправили одного осужденного, приговорили к расстрелу — двух.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начиная с 1991 года к смертной казни в Беларуси приговорено 328 человек, к пожизненному заключению (с 1998 года, когда его стали применять как альтернативу расстрелам) — 179 человек. Напомним, в Уголовный кодекс готовятся изменения, согласно которым предлагается исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Таким образом, исключительной мерой может стать пожизненное лишение свободы (сейчас в УК формулировка — пожизненное заключение, ст. 58). Если изменение будет принято, уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получат пожизненный срок. Законопроект может поступить на рассмотрение в Палату представителей на весенней или осенней сессии и вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, это значит, что принятые поправки начнут действовать, вероятно, уже в 2022 году.

Что касается административных дел, то в 2020 году суды вынесли почти 299 тысяч постановлений. Данных по «народным статьям» — 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 23.4 КоАП (неподчинение законным требования сотрудника ОВД) Верховный суд не предоставляет. По подсчетам правозащитников, именно по этим статьям в прошлом году задерживали и судили более 30 участников акций протестов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря на то, что административных правонарушений фиксируется с каждым годом все меньше (данных по 2019 году на сайте Верховного суда нет, известно, что в 2018 году вынесено 365 549 постановлений, в 2017 — 370 109), количество фактов привлечения к максимально строгому наказанию — административному аресту — остается почти на одном уровне: 52 539 случаев в 2020 году, 51 590 — в 2018, 52 069 — в 2017.

В прошлом году по решению судов более 4,5 тысяч человек были направлены в ЛТП (эта цифра снижается: в 2017 и 2018 году было более 7800 случаев). А вот статистика по принудительному взысканию алиментов на детей растет: более 11 тысяч фактов в 2020-м (в 2017 эта цифра достигала 7564, более 8 тысяч случаев было в 2018 году).

 
 
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В 2020-м стало меньше осужденных за убийства и изнасилования, взяточничество и распространение наркотиков.
 
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