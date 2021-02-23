В 2020 году в Беларуси оправдали 93 человека. Это меньше 1% от осужденных

Источник материала: Tut.by

Верховный суд опубликовал статистику за 2020 год. Осуждено более 34,5 тысяч человек, цифра сравнимая с населением города Рогачева. Доля оправдательных приговоров по-прежнему не дотягивает даже до одного процента — 0,3%. Стало меньше осужденных за убийства и изнасилования, взяточничество и распространение наркотиков. Но чуть больше приговоренных к пожизненному заключению и смертной казни.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За пять лет количество осужденных в Беларуси сократилось более чем на 10 тысяч человек. Так, в 2016 году обвинительные приговоры были вынесены в отношении 44 770 человек, в 2017 — 43 135, в 2018 — 40 612, в 2019 — 38 726, в 2020 — 34 572 человек. При этом доля оправдательных приговоров — стабильно на уровне статистической погрешности — примерно 0,2%, за последнюю пятилетку больше всего оправданий было в 2019-м году — 114 факта, меньше всего в 2017-м — 36 случаев, в 2020-м оправдали 93 человека (0,3%).

Последние два года в Беларуси фиксировался рост коррупционных преступлений, однако в 2020 взяточничества, согласно судебной статистике, стало меньше почти на 30% — 385 обвинительных приговоров, в 2019 году их было 546, в 2018 — 562, в 2017 — 283, в 2016 — 241.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ежегодное снижение фиксируется и по количеству осужденных за убийство и покушение на убийство: пять лет назад приговоров по ст. 139 УК было 433, в 2020 году — 291. Та же тенденция — по факту изнасилования и покушение на изнасилование: 77 обвинительных приговоров в 2016 году, 70 — в 2017, 66 — в 2018, 68 — в 2019 и 48 в прошлом году.

Одним из самых распространенных преступлений остается кража, хотя и в этом направлений есть положительная тенденция: в 2016 году по ст. 205 УК было 12 358 осужденных, через пять лет — 8760, то есть снижение составляет почти 30%.

Меньше стало и фактов привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Пик таких преступлений пришелся 2015 год, сразу после «антинаркотического декрета» было осуждено 3929 человек, в 2020 году — 2002.

В прошлом году суды приговорили более 20% фигурантов уголовных дел к лишению свободы (7 750 из 34 572 осужденных), эта цифра также снижалась, для сравнения: в 2019 в тюрьмы и колонии направили 9410 осужденных, в 2018 — 9621, в 2017 — 12 035, 2016 — 13 759. Пожизненное заключение в прошлом году назначено трем осужденным, смертная казнь также трем, годом ранее на пожизненный срок отправили одного осужденного, приговорили к расстрелу — двух.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начиная с 1991 года к смертной казни в Беларуси приговорено 328 человек, к пожизненному заключению (с 1998 года, когда его стали применять как альтернативу расстрелам) — 179 человек. Напомним, в Уголовный кодекс готовятся изменения , согласно которым предлагается исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Таким образом, исключительной мерой может стать пожизненное лишение свободы (сейчас в УК формулировка — пожизненное заключение, ст. 58). Если изменение будет принято, уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получат пожизненный срок. Законопроект может поступить на рассмотрение в Палату представителей на весенней или осенней сессии и вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, это значит, что принятые поправки начнут действовать, вероятно, уже в 2022 году.

Что касается административных дел, то в 2020 году суды вынесли почти 299 тысяч постановлений. Данных по «народным статьям» — 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 23.4 КоАП (неподчинение законным требования сотрудника ОВД) Верховный суд не предоставляет. По подсчетам правозащитников, именно по этим статьям в прошлом году задерживали и судили более 30 участников акций протестов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несмотря на то, что административных правонарушений фиксируется с каждым годом все меньше (данных по 2019 году на сайте Верховного суда нет, известно, что в 2018 году вынесено 365 549 постановлений, в 2017 — 370 109), количество фактов привлечения к максимально строгому наказанию — административному аресту — остается почти на одном уровне: 52 539 случаев в 2020 году, 51 590 — в 2018, 52 069 — в 2017.

В прошлом году по решению судов более 4,5 тысяч человек были направлены в ЛТП (эта цифра снижается: в 2017 и 2018 году было более 7800 случаев). А вот статистика по принудительному взысканию алиментов на детей растет: более 11 тысяч фактов в 2020-м (в 2017 эта цифра достигала 7564, более 8 тысяч случаев было в 2018 году).