В Каменецком районе перехватили самодельный дрон с контрабандными сигаретами

Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе перехватили дрон с грузом сигарет, сообщает Госпогранкомитет .





Вблизи деревни Чижевичи контрабандисты пытались переправить в Польшу сигареты на самодельном квадрокоптере. Беспилотник перехватили брестские пограничники. Вместе с летательным аппаратом изъяты партия контрабандных сигарет, рюкзак с запасными аккумуляторами и пульт управления.

Аналогичный случай произошел в конце октября минувшего года в Брестском районе. Тогда для перехвата использовалось радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2».