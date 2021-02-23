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В Каменецком районе перехватили самодельный дрон с контрабандными сигаретами
23.02.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Каменецком районе перехватили дрон с грузом сигарет, сообщает
Вблизи деревни Чижевичи контрабандисты пытались переправить в Польшу сигареты на самодельном квадрокоптере. Беспилотник перехватили брестские пограничники. Вместе с летательным аппаратом изъяты партия контрабандных сигарет, рюкзак с запасными аккумуляторами и пульт управления.
Аналогичный случай произошел в конце октября минувшего года в Брестском районе. Тогда для перехвата использовалось радиоэлектронное ружье «Гроза-Р2».
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Вместе с летательным аппаратом изъяты партия контрабандных сигарет, рюкзак с запасными аккумуляторами и пульт управления.
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