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Президент поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент.  Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет  многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.

"В стране создана  профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она - надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей - настоящих патриотов, которые  верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших  за свободу народа. Пусть доблесть и отвага  героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов  служат примером для всех, кто сегодня  с честью исполняет свой воинский долг",  - пожелал глава государства.

 
 
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Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров...
 
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