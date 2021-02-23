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В Беларуси синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.
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В Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом ...
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