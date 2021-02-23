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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12 В Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом ...

В Беларуси последняя неделя февраля напоминает о скором приближении весны. Все признаки уже за окном. Синоптики обещают в ближайшие дни до плюс 12. Но при этом желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.