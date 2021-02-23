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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Традиция - побеждать! Традиционно в этот день чествуют не только тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо, но и всех мужчин. Ведь свой фронт ...

Традиционно в этот день чествуют не только тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо, но и всех мужчин. Ведь свой фронт есть у каждого: быть опорой в семье, брать на себя ответственность, а для вас, многих защитников Отечества, еще и повод проявить уважение к ветеранам, которые и сейчас своим отношением к жизни подают пример подрастающему поколению. И главное - повод для гордости за наши Вооруженные силы