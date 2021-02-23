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Традиция - побеждать!

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционно в этот день  чествуют не только тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо, но и всех мужчин. Ведь свой фронт  есть у каждого: быть опорой в семье, брать на себя ответственность, а для вас, многих защитников Отечества, еще и повод проявить уважение  к ветеранам, которые и сейчас  своим отношением к жизни  подают пример подрастающему поколению. И главное - повод для гордости  за наши Вооруженные силы (видео).

Традиция - побеждать!
 
 
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Традиционно в этот день  чествуют не только тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо, но и всех мужчин. Ведь свой фронт ...
 
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