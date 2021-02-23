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"Маладыя таленты Беларусі" готовятся к десятому сезону
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспубликанский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону.
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Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону. Имиджевый проект медиахолдинга ежегодно выступает площадкой для поощрения юных...
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