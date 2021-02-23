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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Маладыя таленты Беларусі" готовятся к десятому сезону Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону. Имиджевый проект медиахолдинга ежегодно выступает площадкой для поощрения юных...

Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону.Многие победители конкурса прошлых сезонов стали стипендиатами специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Ну а главный приз музыкального марафона – это, конечно, право активной ротации в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Юбилейные "Таленты" не ограничатся прослушиваниями в большой студии Дома радио, в программе творческие встречи с теми, кому когда-то покорился конкурс, а также представителями музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании. Если не хотите пропустить старт приема заявок, подписывайтесь на