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"Маладыя таленты Беларусі" готовятся к десятому сезону

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону. Имиджевый проект медиахолдинга  ежегодно выступает площадкой  для поощрения юных вокалистов и инструменталистов. Многие победители конкурса прошлых сезонов  стали стипендиатами специального фонда президента  по поддержке талантливой молодежи. Ну а главный приз музыкального марафона – это, конечно,  право активной ротации  в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Юбилейные "Таленты" не ограничатся прослушиваниями в большой студии Дома радио, в программе  творческие встречи  с теми, кому когда-то покорился конкурс, а также  представителями музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании. Если не хотите пропустить  старт приема заявок, подписывайтесь на  официальный телеграм-аккаунт  Первого национального канала Белорусского радио

 
 
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Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларуси" готовится к десятому сезону. Имиджевый проект медиахолдинга  ежегодно выступает площадкой  для поощрения юных...
 
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