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Больница Гомеля получила новый операционный блок
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси медики отмечают уменьшение количества пациентов с COVID-19.
Станислав Сильченко, гендиректор ОАО "Строительный трест № 14" г. Гомеля: "К объекту подведены медицинские лечебные газы. Обеспечена технология сверхсовременными антибактериальными панелями, так называемыми цементно-магниевыми панелями, которые также являются высокоогнестойкими".
Иван Худяков, главврач Гомельской городской клинической больницы № 3: "В рамках цифровизации здравоохранения, о чем говорилось и на VI Всебелорусском собрании, будет проведена модернизация локально-вычислительной сети с дальнейшим подключением к системе республиканских. Такие планы на этот год".
В планах на этот год также закупка для больницы нового компьютерного томографа.
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В Беларуси медики отмечают уменьшение количества пациентов с COVID-19. Стабилизация обстановки позволяет больницам возвращаться к обычному графику работы. Идет и...
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