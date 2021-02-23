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Больница Гомеля получила новый операционный блок

23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси медики отмечают уменьшение  количества пациентов с COVID-19. Стабилизация обстановки позволяет больницам возвращаться к обычному графику работы. Идет и модернизация медучреждений. Так, в 3-й больнице Гомеля  появился новый операционный блок. Строительно-монтажные работы  длились 5 месяцев. Старый был полностью демонтирован. На обновленных площадях появилась современная техника, воплощены  новейшие строительные технологии, в том числе  особые системы  кондиционирования и собственные резервные генераторы. Сам блок включает  две новые акушерско-гинекологические операционные. Также больница получила  новые лапароскопическую, гистероскопическую стойки, наркозно-дыхательную аппаратуру и реанимационные системы. 

Станислав Сильченко, гендиректор ОАО "Строительный трест № 14" г. Гомеля: "К объекту подведены медицинские лечебные газы. Обеспечена технология сверхсовременными антибактериальными панелями, так называемыми цементно-магниевыми панелями, которые также являются высокоогнестойкими".

Иван Худяков, главврач Гомельской городской клинической больницы № 3: "В рамках цифровизации здравоохранения, о чем говорилось и на VI Всебелорусском собрании, будет проведена модернизация локально-вычислительной сети с дальнейшим подключением к системе республиканских. Такие планы на этот год".

В планах на этот год  также закупка для больницы нового компьютерного томографа.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси медики отмечают уменьшение  количества пациентов с COVID-19. Стабилизация обстановки позволяет больницам возвращаться к обычному графику работы. Идет и...
 
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