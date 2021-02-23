|
Мы крепче стали
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, пройдут по всей стране. Особые слова благодарности и признательности - ветеранам Великой Отечественной и, конечно же, тем кто сейчас на страже нашего спокойствия и благополучия (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, пройдут по всей стране. Особые слова благодарности и признательности - ветеранам Великой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)