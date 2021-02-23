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Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти
23.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Правоохранители установили жителя Ельска, который оскорбил в Сети сотрудника Дзержинского РОВД. Вскоре стражи порядка вышли на 55-летнего комментатора.
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Уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Правоохранители установили жителя Ельска, который оскорбил в Сети сотрудника Дзержинского РОВД. Вскоре...
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